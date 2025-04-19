Держсекретар США: Жодна зі сторін не має можливості швидко завершити війну в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні українська, ні російська сторона не володіє стратегічними можливостями для швидкого завершення війни, і що Сполучені Штати не братимуть участі в переговорах безкінечно, якщо в них не буде прогресу.
Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами в аеропорту Ле Бурже в Парижі
Деталі: За словами Рубіо, війна зайшла у глухий кут, і ні українська, ні російська сторона наразі не мають достатніх стратегічних ресурсів для швидкої перемоги.
Він наголосив, що зволікання з мирними ініціативами лише поглибить гуманітарну кризу, а кількість жертв зростатиме з обох боків. Як приклад, Рубіо навів нещодавній ракетний удар по Сумах у Вербну неділю, внаслідок якого загинули цивільні.
Пряма мова: "Ми повинні з'ясувати, чи можливо це взагалі в короткостроковій перспективі. Я можу сказати вам ось що: Ця війна не має військового рішення. Справді не має. Жодна зі сторін не має стратегічного потенціалу для швидкого завершення цієї війни. Тому ми говоримо про те, щоб уникнути загибелі тисяч і тисяч людей протягом наступного року. Ми намагаємося цього уникнути".
Деталі: За словами держсекретаря, США витратили вже три роки та мільярди доларів на підтримку України й дипломатичні зусилля. Проте США не готові безкінечно брати участь у переговорах, якщо сторони не демонструють реального прагнення до миру.
"Ми готові займатися цим стільки, скільки буде потрібно, але не безкінечно, не без прогресу", – наголосив Рубіо.
Передісторія:
- Рубіо прибув до Парижа у четвер, 17 квітня, для участі у перших дискусіях щодо України за участю американців, європейців та українців у той час, коли переговори про припинення вогню, ініційовані Вашингтоном, пробуксовують, а європейці намагаються зробити так, щоб їхні голоси були почуті.
- У п'ятницю, 18 квітня, він заявив, що необхідно "визначити найближчими днями", чи "можливий" мир в Україні, підкресливши, що "Сполучені Штати мають інші пріоритети", після зустрічей у Парижі між американцями, європейцями та українцями.
- Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
- Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.