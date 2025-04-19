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Держсекретар США: Жодна зі сторін не має можливості швидко завершити війну в Україні

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 01:21
Держсекретар США: Жодна зі сторін не має можливості швидко завершити війну в Україні
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні українська, ні російська сторона не володіє стратегічними можливостями для швидкого завершення війни, і що Сполучені Штати не братимуть участі в переговорах безкінечно, якщо в них не буде прогресу.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами в аеропорту Ле Бурже в Парижі

Деталі: За словами Рубіо, війна зайшла у глухий кут, і ні українська, ні російська сторона наразі не мають достатніх стратегічних ресурсів для швидкої перемоги.

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Він наголосив, що зволікання з мирними ініціативами лише поглибить гуманітарну кризу, а кількість жертв зростатиме з обох боків. Як приклад, Рубіо навів нещодавній ракетний удар по Сумах у Вербну неділю, внаслідок якого загинули цивільні.

Пряма мова: "Ми повинні з'ясувати, чи можливо це взагалі в короткостроковій перспективі.  Я можу сказати вам ось що:  Ця війна не має військового рішення.  Справді не має.  Жодна зі сторін не має стратегічного потенціалу для швидкого завершення цієї війни. Тому ми говоримо про те, щоб уникнути загибелі тисяч і тисяч людей протягом наступного року. Ми намагаємося цього уникнути".

Деталі: За словами держсекретаря, США витратили вже три роки та мільярди доларів на підтримку України й дипломатичні зусилля. Проте США не готові безкінечно брати участь у переговорах, якщо сторони не демонструють реального прагнення до миру.

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"Ми готові займатися цим стільки, скільки буде потрібно, але не безкінечно, не без прогресу", – наголосив Рубіо.

Передісторія: 

  • Рубіо прибув до Парижа у четвер, 17 квітня, для участі у перших дискусіях щодо України за участю американців, європейців та українців у той час, коли переговори про припинення вогню, ініційовані Вашингтоном, пробуксовують, а європейці намагаються зробити так, щоб їхні голоси були почуті.
  • У п'ятницю, 18 квітня, він заявив, що необхідно "визначити найближчими днями", чи "можливий" мир в Україні, підкресливши, що "Сполучені Штати мають інші пріоритети", після зустрічей у Парижі між американцями, європейцями та українцями.
  • Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
  • Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.

переговориСШАросійсько-українська війна
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