Держсекретар США: Жодна зі сторін не має можливості швидко завершити війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ні українська, ні російська сторона не володіє стратегічними можливостями для швидкого завершення війни, і що Сполучені Штати не братимуть участі в переговорах безкінечно, якщо в них не буде прогресу.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами в аеропорту Ле Бурже в Парижі

Деталі: За словами Рубіо, війна зайшла у глухий кут, і ні українська, ні російська сторона наразі не мають достатніх стратегічних ресурсів для швидкої перемоги.

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Він наголосив, що зволікання з мирними ініціативами лише поглибить гуманітарну кризу, а кількість жертв зростатиме з обох боків. Як приклад, Рубіо навів нещодавній ракетний удар по Сумах у Вербну неділю, внаслідок якого загинули цивільні.

Пряма мова: "Ми повинні з'ясувати, чи можливо це взагалі в короткостроковій перспективі. Я можу сказати вам ось що: Ця війна не має військового рішення. Справді не має. Жодна зі сторін не має стратегічного потенціалу для швидкого завершення цієї війни. Тому ми говоримо про те, щоб уникнути загибелі тисяч і тисяч людей протягом наступного року. Ми намагаємося цього уникнути".

Деталі: За словами держсекретаря, США витратили вже три роки та мільярди доларів на підтримку України й дипломатичні зусилля. Проте США не готові безкінечно брати участь у переговорах, якщо сторони не демонструють реального прагнення до миру.

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"Ми готові займатися цим стільки, скільки буде потрібно, але не безкінечно, не без прогресу", – наголосив Рубіо.

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