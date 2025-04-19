Госсекретарь США: Ни одна из сторон не имеет возможности быстро завершить войну в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ни украинская, ни российская сторона не обладает стратегическими возможностями для быстрого завершения войны, и что Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах бесконечно, если в них не будет прогресса.
Источник: Рубио во время общения с журналистами в аэропорту Ле Бурже в Париже
Детали: По словам Рубио, война зашла в тупик, и ни украинская, ни российская сторона пока не имеют достаточных стратегических ресурсов для быстрой победы.
Он отметил, что промедление с мирными инициативами только углубит гуманитарный кризис, а количество жертв будет расти с обеих сторон. В качестве примера, Рубио привел недавний ракетный удар по Сумах в Вербное воскресенье, в результате которого погибли гражданские.
Прямая речь: "Мы должны выяснить, возможно ли это вообще в краткосрочной перспективе. Я могу сказать вам вот что: Эта война не имеет военного решения. Действительно не имеет. Ни одна из сторон не имеет стратегического потенциала для быстрого завершения этой войны. Поэтому мы говорим о том, чтобы избежать гибели тысяч и тысяч людей в течение следующего года. Мы стараемся этого избежать".
Детали: По словам госсекретаря, США потратили уже три года и миллиарды долларов на поддержку Украины и дипломатические усилия. Однако США не готовы бесконечно участвовать в переговорах, если стороны не демонстрируют реального стремления к миру.
"Мы готовы заниматься этим столько, сколько потребуется, но не бесконечно, не без прогресса", – подчеркнул Рубио.
Предыстория:
- Рубио прибыл в Париж в четверг, 17 апреля, для участия в первых дискуссиях по Украине с участием американцев, европейцев и украинцев в то время, когда переговоры о прекращении огня, инициированные Вашингтоном, пробуксовывают, а европейцы пытаются сделать так, чтобы их голоса были услышаны.
- В пятницу, 18 апреля, он заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", после встреч в Париже между американцами, европейцами и украинцами.
- Ранее Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.