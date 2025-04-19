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США можуть визнати контроль Росії над Кримом у межах потенційної мирної угоди – Bloomberg

Іван Д'яконовСубота, 19 квітня 2025, 02:16
США можуть визнати контроль Росії над Кримом у межах потенційної мирної угоди – Bloomberg
Фото: Getty Images

Сполучені Штати розглядають можливість визнання російського контролю над Кримом як частину майбутньої мирної угоди між Москвою та Києвом.

Джерело: агентство Bloomberg із посиланням на неназвані поінформовані джерела, знайомі з перебігом переговорів

Деталі: За даними джерел, потенційна поступка з боку США стала черговим сигналом прагнення президента Трампа якнайшвидше закріпити домовленості щодо миру, особливо після того, як він та держсекретар Марко Рубіо заявили про готовність припинити посередницькі зусилля, якщо переговори не матимуть швидкого прогресу.

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"Це може підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення земель із застосуванням сили", – зазначають в Bloomberg.

Для Кремля така угода стала б стратегічною перемогою. Правитель Росії Володимир Путін уже багато років домагається міжнародного визнання анексії Криму, яку більшість країн світу вважає незаконною.

Як зазначає Bloomberg, ця пропозиція наразі не є остаточною і потребує подальших консультацій із Києвом. Європейські союзники США виступають категорично проти будь-якого визнання окупованих територій російськими. 

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"Переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії. Надання Україні гарантій безпеки для забезпечення виконання угоди є невід’ємною частиною будь-якої домовленості", – повідомили співрозмовники агентства.

Дослівно: "Паризькі переговори також спиралися на зусилля Франції та Великої Британії щодо формування післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні, а також на плани забезпечити Київ достатньою кількістю ресурсів і особового складу Збройних сил як частину пакету гарантій безпеки".

Деталі: Урядовці в Парижі та Лондоні сподіваються, що така ініціатива засвідчить серйозність намірів Європи підтримувати Україну й переконає Трампа надати підтримку цим гарантіям.

Передісторія: 

  • У четвер, 17 квітня, у Парижі пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії, в ході якої йшлося, зокрема, про повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.
  • Також до Парижа прибула американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо та спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом для проведення переговорів.
  • У п'ятницю, 18 квітня, Рубіо заявив, що необхідно "визначити найближчими днями", чи "можливий" мир в Україні, підкресливши, що "Сполучені Штати мають інші пріоритети" і що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що може полишити спроби зупинити війну між Україною та РФ, якщо "одна зі сторін дуже ускладнить" мирний процес.

СШАросійсько-українська війнапереговори
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