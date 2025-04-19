США могут признать контроль РФ над Крымом в рамках потенциального мирного соглашения – Bloomberg
Соединенные Штаты рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом как часть будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные информированные источники, знакомые с ходом переговоров
Детали: По данным источников, потенциальная уступка со стороны США стала очередным сигналом стремления президента Трампа как можно быстрее закрепить договоренности о мире, особенно после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили о готовности прекратить посреднические усилия, если переговоры не будут иметь быстрого прогресса.
"Это может подорвать международные законы и договоры, которые запрещают захват земель с применением силы", – отмечают в Bloomberg.
Для Кремля такое соглашение стало бы стратегической победой. Правитель России Владимир Путин уже много лет добивается международного признания аннексии Крыма, которую большинство стран мира считает незаконной.
Как отмечает Bloomberg, это предложение пока не является окончательным и требует дальнейших консультаций с Киевом. Европейские союзники США выступают категорически против любого признания оккупированных территорий российскими.
"Переговоры будут безрезультатными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия. Предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения выполнения соглашения является неотъемлемой частью любой договоренности", – сообщили собеседники агентства.
Дословно: "Парижские переговоры также опирались на усилия Франции и Великобритании по формированию послевоенных „сил успокоения" в Украине, а также на планы обеспечить Киев достаточным количеством ресурсов и личного состава Вооруженных сил как часть пакета гарантий безопасности".
Детали: Чиновники в Париже и Лондоне надеются, что такая инициатива покажет серьезность намерений Европы поддерживать Украину и убедит Трампа оказать поддержку этим гарантиям.
Предыстория:
- В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.
- Также в Париж прибыла американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
- В пятницу, 18 апреля, Рубио заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты" и что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что может оставить попытки остановить войну между Украиной и РФ, если "одна из сторон очень усложнит" мирный процесс.