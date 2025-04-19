США могут признать контроль РФ над Крымом в рамках потенциального мирного соглашения – Bloomberg

Соединенные Штаты рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом как часть будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные информированные источники, знакомые с ходом переговоров

Детали: По данным источников, потенциальная уступка со стороны США стала очередным сигналом стремления президента Трампа как можно быстрее закрепить договоренности о мире, особенно после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили о готовности прекратить посреднические усилия, если переговоры не будут иметь быстрого прогресса.

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"Это может подорвать международные законы и договоры, которые запрещают захват земель с применением силы", – отмечают в Bloomberg.

Для Кремля такое соглашение стало бы стратегической победой. Правитель России Владимир Путин уже много лет добивается международного признания аннексии Крыма, которую большинство стран мира считает незаконной.

Как отмечает Bloomberg, это предложение пока не является окончательным и требует дальнейших консультаций с Киевом. Европейские союзники США выступают категорически против любого признания оккупированных территорий российскими.

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"Переговоры будут безрезультатными, если Кремль не согласится прекратить боевые действия. Предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения выполнения соглашения является неотъемлемой частью любой договоренности", – сообщили собеседники агентства.

Дословно: "Парижские переговоры также опирались на усилия Франции и Великобритании по формированию послевоенных „сил успокоения" в Украине, а также на планы обеспечить Киев достаточным количеством ресурсов и личного состава Вооруженных сил как часть пакета гарантий безопасности".

Детали: Чиновники в Париже и Лондоне надеются, что такая инициатива покажет серьезность намерений Европы поддерживать Украину и убедит Трампа оказать поддержку этим гарантиям.

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