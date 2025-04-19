США тиснуть на Україну щодо завершення війни, уникаючи посилення тиску на Росію – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа здійснює тиск на Україну в питанні припинення війни, але не говорить про посилення тиску на Росію.

Джерело: Axios посилаючись на американських та європейських чиновників, знайомих із перебігом переговорів

Деталі: Президент Дональд Трамп, який раніше обіцяв досягти мирної угоди впродовж 24 годин після вступу на посаду, зараз розчарований затягуванням переговорів і готовий відмовитися від посередницької ролі США. У приватній розмові він заявив про своє розчарування тим, що переговори ні до чого не призводять.

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За словами поінформованого американського чиновника, Трамп зосередиться на інших напрямах зовнішньої політики, якщо угода не буде досягнута найближчим часом.

Сам Трамп поки не встановив дедлайну і не сказав, чи буде робити якісь подальші кроки, окрім виходу з переговорів.

"Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі", – сказав держсекретар США Марко Рубіо говорячи про припинення війни.

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"Рубіо не уточнив, як саме виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", – розповів Axios один з європейських дипломатів.

Двоє інших європейських дипломатів підтвердили: "Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом"

Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були насамперед спрямовані на Україну. Джерело, близьке до українського уряду, також заявило, що ці заяви були покликані чинити тиск на Київ. Воно також висловило занепокоєння, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку США.

Європейські дипломати також зазначили, що під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію. "Складалося враження, що Рубіо й Віткофф перебувають під великим тиском з боку Трампа і намагаються передати його іншим гравцям", – прокоментував один із європейських дипломатів.

Дослівно: "Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Росія не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди.

У результаті малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі".

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