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США давят на Украину по завершению войны, избегая усиления давления на Россию – Axios

Иван ДьяконовСуббота, 19 апреля 2025, 04:17
США давят на Украину по завершению войны, избегая усиления давления на Россию – Axios
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа осуществляет давление на Украину в вопросе прекращения войны, но не говорит об усилении давления на Россию.

Источник: Axios ссылаясь на американских и европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров

Детали: Президент Дональд Трамп, который ранее обещал достичь мирного соглашения в течение 24 часов после вступления в должность, сейчас разочарован затягиванием переговоров и готов отказаться от посреднической роли США. В частном разговоре он заявил о своем разочаровании тем, что переговоры ни к чему не приводят.

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По словам информированного американского чиновника, Трамп сосредоточится на других направлениях внешней политики, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Сам Трамп пока не установил дедлайна и не сказал, будет ли предпринимать какие-то дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.

"Нам нужно выяснить... в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе", – сказал госсекретарь США Марко Рубио говоря прекращение войны.

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"Рубио не уточнил, как именно будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", – рассказал Axios один из европейских дипломатов.

Двое других европейских дипломатов подтвердили: "Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время"

Трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил, что эти заявления были призваны оказать давление на Киев. Он также выразил обеспокоенность, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Европейские дипломаты также отметили, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. "Создавалось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам", – прокомментировал один из европейских дипломатов.

Дословно: "Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня. Зато Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения.

В результате маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным сворачиванием американского дипломатического участия".

Предыстория:

  • В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.
  • Также в Париж прибыла американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
  • В пятницу, 18 апреля, Рубио заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты" и что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что может оставить попытки остановить войну между Украиной и РФ, если "одна из сторон очень усложнит" мирный процесс.

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