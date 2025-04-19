США давят на Украину по завершению войны, избегая усиления давления на Россию – Axios
Администрация президента США Дональда Трампа осуществляет давление на Украину в вопросе прекращения войны, но не говорит об усилении давления на Россию.
Источник: Axios ссылаясь на американских и европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров
Детали: Президент Дональд Трамп, который ранее обещал достичь мирного соглашения в течение 24 часов после вступления в должность, сейчас разочарован затягиванием переговоров и готов отказаться от посреднической роли США. В частном разговоре он заявил о своем разочаровании тем, что переговоры ни к чему не приводят.
По словам информированного американского чиновника, Трамп сосредоточится на других направлениях внешней политики, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.
Сам Трамп пока не установил дедлайна и не сказал, будет ли предпринимать какие-то дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.
"Нам нужно выяснить... в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе", – сказал госсекретарь США Марко Рубио говоря прекращение войны.
"Рубио не уточнил, как именно будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", – рассказал Axios один из европейских дипломатов.
Двое других европейских дипломатов подтвердили: "Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время"
Трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил, что эти заявления были призваны оказать давление на Киев. Он также выразил обеспокоенность, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.
Европейские дипломаты также отметили, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. "Создавалось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам", – прокомментировал один из европейских дипломатов.
Дословно: "Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня. Зато Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения.
В результате маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным сворачиванием американского дипломатического участия".
Предыстория:
- В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.
- Также в Париж прибыла американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
- В пятницу, 18 апреля, Рубио заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты" и что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что может оставить попытки остановить войну между Украиной и РФ, если "одна из сторон очень усложнит" мирный процесс.