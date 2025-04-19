США давят на Украину по завершению войны, избегая усиления давления на Россию – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа осуществляет давление на Украину в вопросе прекращения войны, но не говорит об усилении давления на Россию.

Источник: Axios ссылаясь на американских и европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров

Детали: Президент Дональд Трамп, который ранее обещал достичь мирного соглашения в течение 24 часов после вступления в должность, сейчас разочарован затягиванием переговоров и готов отказаться от посреднической роли США. В частном разговоре он заявил о своем разочаровании тем, что переговоры ни к чему не приводят.

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По словам информированного американского чиновника, Трамп сосредоточится на других направлениях внешней политики, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Сам Трамп пока не установил дедлайна и не сказал, будет ли предпринимать какие-то дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.

"Нам нужно выяснить... в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе", – сказал госсекретарь США Марко Рубио говоря прекращение войны.

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"Рубио не уточнил, как именно будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", – рассказал Axios один из европейских дипломатов.

Двое других европейских дипломатов подтвердили: "Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время"

Трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил, что эти заявления были призваны оказать давление на Киев. Он также выразил обеспокоенность, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Европейские дипломаты также отметили, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. "Создавалось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам", – прокомментировал один из европейских дипломатов.

Дословно: "Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня. Зато Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения.

В результате маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным сворачиванием американского дипломатического участия".

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