Двоє людей загинули під час спалювання трави на Київщині

18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності.

Джерело: ДСНС області

Деталі: У Бориспільському районі о 18:14 у Переяславі виникла пожежа трав’яного настилу.

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Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка.

Перед цим, об 11:00 у селі Мостище Фастівського району виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га.

Майже за годину через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі - незабаром там знайшли загиблу людину.

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Дослівно: "Вкотре наголошуємо: спалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним!

Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше — до людських жертв".