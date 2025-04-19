Двоє людей загинули під час спалювання трави на Київщині
Субота, 19 квітня 2025, 12:59
18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності.
Джерело: ДСНС області
Деталі: У Бориспільському районі о 18:14 у Переяславі виникла пожежа трав’яного настилу.
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Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка.
Перед цим, об 11:00 у селі Мостище Фастівського району виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га.
Майже за годину через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі - незабаром там знайшли загиблу людину.
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Дослівно: "Вкотре наголошуємо: спалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним!
Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше — до людських жертв".