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Два человека погибли во время сжигания травы на Киевщине

Роман ПетренкоСуббота, 19 апреля 2025, 12:59
Два человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
все фото: ГСЧС

18 апреля на территории Киевской области зафиксировано два случая гибели людей в результате пожаров, вызванных сжиганием сухой растительности.

Источник: ГСЧС области

Детали: В Бориспольском районе в 18:14 в Переяславе возник пожар травяного настила.

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Во время тушения был обнаружен погибший мужчина.

Перед этим, в 11:00 в селе Мостище Фастовского района возник пожар сухой растительности на площади 5 га.

Почти через час из-за сильных порывов ветра огонь распространился на три рядом расположенные хозяйственные постройки - вскоре там нашли погибшего человека.

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Дословно: "В очередной раз подчеркиваем: сжигание сухой растительности является чрезвычайно опасным!

Такие действия могут привести к масштабным пожарам, уничтожению имущества, а самое страшное - к человеческим жертвам".

Киевская областьпожарГСЧС
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