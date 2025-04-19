Побиття військового у Гідропарку: поліція затримала ще двох підлітків
Субота, 19 квітня 2025, 14:27
У суботу 19 квітня, на другий день після побиття військового у столичному Гідропарку, поліція затримала ще двох нападників.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Відомо, що це кияни віком 15 та 17 років.
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Загалом вже затримано 4 людини, скільки всього було нападників поліція не уточнює.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), за це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо: Напередодні поліція затримала двох 17-річних хлопців, які побили військового у Києві.