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Избиение военного в Гидропарке: полиция задержала еще двух подростков

Роман ПетренкоСуббота, 19 апреля 2025, 14:27
Избиение военного в Гидропарке: полиция задержала еще двух подростков
фото: полиция, коллаж уп

В субботу 19 апреля, на второй день после избиения военного в столичном Гидропарке, полиция задержала еще двух нападавших.

Источник: полиция Киева

Детали: Известно, что это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.

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Всего уже задержаны 4 человека, сколько всего было нападавших полиция не уточняет.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), за это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним: Накануне полиция задержала двух 17-летних парней, которые избили военного в Киеве.

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Киевполициянападение
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