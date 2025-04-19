Избиение военного в Гидропарке: полиция задержала еще двух подростков
Суббота, 19 апреля 2025, 14:27
В субботу 19 апреля, на второй день после избиения военного в столичном Гидропарке, полиция задержала еще двух нападавших.
Источник: полиция Киева
Детали: Известно, что это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.
Реклама:
Всего уже задержаны 4 человека, сколько всего было нападавших полиция не уточняет.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), за это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Напомним: Накануне полиция задержала двух 17-летних парней, которые избили военного в Киеве.
РЕКЛАМА: