На Великдень в Україні до 24°, на заході можливі дощі та грози

У неділю 20 квітня у західних областях можливі короткочасний дощ і гроза, на решті території без опадів, температура вдень 19-24°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.