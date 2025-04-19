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На Великдень в Україні до 24°, на заході можливі дощі та грози

Катерина ТищенкоСубота, 19 квітня 2025, 16:24
На Великдень в Україні до 24°, на заході можливі дощі та грози
фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю 20 квітня у західних областях можливі короткочасний дощ і гроза, на решті території без опадів, температура вдень 19-24°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.

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