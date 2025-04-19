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На Пасху в Украине до 24°, на западе возможны дожди и грозы

Катерина ТищенкоСуббота, 19 апреля 2025, 16:24
На Пасху в Украине до 24°, на западе возможны дожди и грозы
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье 20 апреля в западных областях возможны кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков, температура днем 19-24°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине переменная облачность. Без осадков, только в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

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Ветер юго-восточный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 19-24°, в Карпатах и на побережье морей 13-18°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 6-11°, днем 19-24°; в Киеве ночью 9-11°, днем 22-24°.

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