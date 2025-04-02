СБУ: 22% завербованих спецслужбами РФ в Україні для диверсій і терактів – неповнолітні

За даними Служби безпеки України, майже п’ята частина тих, кого російські спецслужби завербували для своїх терористичних чи диверсійних завдань в Україні, є неповнолітніми.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою.

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За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною".

Деталі: Дехтяренко зауважив, що підпали авто ЗСУ та диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року, а от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.

Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф "Укрзалізниці", були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший – це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі.

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Своєю чергою начальник управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан розповів, що зараз у поліції спостерігають зниження кількості випадків вербування дітей, порівняно з минулим роком, водночас збільшилась кількість звернень про факти спроб вербування дітей:

"Випадки вербування дітей почали з'являтися з квітня минулого року (2024 – ред.) і пік їхньої кількості був наприкінці літа – на початку осені минулого року. Потім тенденція почала спадати, але якщо на початку були дещо прості завдання, якщо можна так сказати – від підпалів релейних шаф та автомобілів, то зараз, як ми бачимо, підлітків вербують і для виконання різних диверсійних та терористичних завдань... Поряд із цим, ми спостерігаємо стрімке збільшення звернень до поліції про факти спроб вербування дітей", – каже Богдан.

Зі слів підлітків, які були завербовані, поліцейські виділяють кілька причин, через які неповнолітні погоджуються на таку співпрацю: матеріальна вигода, психологічні прийоми маніпулювання на відчутті пригод, романтизації злочинності і шантаж.

"Маючи деяку чутливу інформацію про дитину, або особисту, або ту, яка стосується вже виконаних простих завдань, куратор може шантажувати на предмет її розголошення", – зазначив представник Нацполу.

В поліції закликають звертатися до правоохоронців підлітків, їхніх батьків, викладачів, якщо стало відомо про такі спроби "вербування".

Передісторія:

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організували російські спецслужби: вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків 17 та 15 років, які переносили вибухівку до місця закладки. Унаслідок вибуху один із них загинув, другий отримав тяжкі поранення, також постраждали двоє випадкових перехожих.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника", яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

Наприклад, на Тернопільщині школяра намагалися завербувати через Telegram для вчинення диверсій, але він замість відповісти пішов до поліції.

Знати більше: Російські спецслужби все активніше вербують українських підлітків: як цьому протидіяти