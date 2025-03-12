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Вибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків

Анастасія ПроцСереда, 12 березня 2025, 16:39
Вибухи в Івано-Франківську: правоохоронці зʼясували, що росіяни підірвали завербованих підлітків
фото: СБУ

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організували російські спецслужби: вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків 17 та 15 років, які переносили вибухівку до місця закладки. Унаслідок вибуху один із них загинув, другий отримав тяжкі поранення, також постраждали двоє випадкових перехожих.

Джерело: СБУ, Національна поліція

Дослівно СБУ: "Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" встановили обставини та виконавців теракту, який 11 березня цього року РФ здійснила у центрі Івано-Франківська.

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За наявними даними, ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу".

Деталі: Слідство встановило, що 15-річний і 17-річний мешканці Івано-Франківська знайшли в Telegram "роботу" з легкою оплатою. Через російські канали їх завербували спецслужби РФ, які доручили їм виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП). За інструкцією куратора хлопці зняли квартиру неподалік від залізничного вокзалу, де виготовили вибухівку та підготували два пристрої, замасковані під термоси.

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фото: СБУ

У поліції зазначили, що за виконану роботу окупанти обіцяли підліткам 1700 доларів. 

Один із вибухових пристроїв вони мали залишити у визначеній точці міста. Проте дорогою до місця закладки, приблизно о 18:30, російські спецслужби дистанційно активували вибухівку у пакеті хлопців.

 
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

17-річний юнак загинув на місці, а його 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Вибуховою хвилею було травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. 

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

Наразі 15-річному фігуранту готують підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також слідство вивчає роль двох 15-річних дівчат, які могли бути причетні до підготовки теракту.

 
фото: Національна поліція

Українська спецслужба закликала громадян бути пильними, оскільки окупанти почали використовувати власних агентів "втемну":

"Вони підривають своїх агентів, використовують їх "втемну", а потім позбуваються, як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити".

Що передувало: Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську увечері 11 березня пролунали вибухи, повідомляють про постраждалих та загиблого.

Нагадаємо: Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника", яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

Івано-ФранківськРосіяСБУполіція
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