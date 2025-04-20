Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Fox News назвав Київ "російським" під час трансляції богослужінь

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 10:53
Fox News назвав Київ російським під час трансляції богослужінь
скриншот

Американський інформаційний канал Fox News під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ російським містом. 

Джерело: ефір телеканалу, "Європейська правда"

Деталі: Американський телеканал транслював богослужіння у Росії, де зʼявився очільник російської православної церкви та лідер Кремля Владімір Путін.

Реклама:

Поруч були трансляції святкувань з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у Києві. 

Спершу богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі підписали як таке, що відбувалося в українському Києві. Однак згодом в трансляції зʼявився підпис "Київ, Росія", який перебував там впродовж тривалого часу.

Нещодавно агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, що США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

пропагандаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Зеленському дуже не сподобалась ідея виходу США з мирних переговорів
Зеленський відреагував на публікацію WSJ про пропозицію від США визнати Крим російським
WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським
фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, поранені 33 людини, серед них діти
Відео, фотоПотужні вибухи лунають на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Росії
Усі новини...
пропаганда
YouTube заблокував канали підсанкційних Шелеста і Карасьова
Напади на ТЦК та боти. Як ТікТок перетворився на головну інформаційну загрозу України
"Офіцерів НАТО – немає": з'явилося відео з ресторану в Кривому Розі під час удару "Іскандера" з РФ
Останні новини
00:23
Окупанти просунулися на фронті біля Сухої Балки та Ясенового – DeepState
23:55
ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи
23:30
Як Росія руйнує Суми. Репортаж
23:12
Суд наказав адміністрації Трампа відновити діяльність "Голосу Америки"
22:59
У Харкові виникла пожежа через атаку російського безпілотника "Молнія"
22:55
Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 118 зіткнень
22:42
Колишній чоловік здав її росіянам: історія жінки з Маріуполя про катівні та втечу з окупації
22:32
Новини економіки 22 квітня: новий рекорд євро та дозвіл Тігіпку купити ІдеяБанк
22:21
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
21:57
У Киргизстані відбулася серія арештів у справі про вербування найманців в армію РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: