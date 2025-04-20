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Легковик влетів у маршрутку на Вінниччині – троє загиблих

Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 11:50
Легковик влетів у маршрутку на Вінниччині – троє загиблих
усі фото: поліція

Між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади Вінницької області увечері 19 квітня сталася автопригода за участі автомобіля  Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz, загинуло три людини.

Джерело: поліція області

Деталі: За попередньою інформацією, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району. 

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Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги.

Шпиталізовані ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років.

ДТПВінницька область
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