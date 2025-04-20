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Легковушка влетела в маршрутку в Винницкой области - трое погибших

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 11:50
Легковушка влетела в маршрутку в Винницкой области - трое погибших
все фото: полиция

Между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины Винницкой области вечером 19 апреля произошло ДТП с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, погибли три человека.

Источник: полиция области

Детали: По предварительной информации, 50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

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В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи.

Госпитализированы еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет.

ДТПВинницкая область
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