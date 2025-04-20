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Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 20 квітня 2025, 15:44
Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах
мармароси, google maps

Румунська рятувальна служба SPJ Salvamont Maramures у неділю, 20 квітня, вирушила на пошуки 40-річного громадянина України, який подав сигнал лиха в горах Мармароси.

Джерело: заява рятувальників, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією SPJ Salvamont Maramures, 40-річний українець уже кілька днів перебуває у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку.

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"Українець зателефонував за номером 112 з проханням про допомогу, стверджуючи, що не може орієнтуватися на місцевості, не має запасів їжі та води", – кажуть рятувальники.

Чоловікові порадили залишитись на місці, після чого на пошуки вирушила перша група швидкого реагування SPJ Salvamont Maramures.

Це не перший випадок, коли українці губляться в румунських горах.

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У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.

Румуніямобілізація
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