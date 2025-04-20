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Румынские спасатели ищут украинца, который уже несколько дней блуждает в горах

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 15:44
Румынские спасатели ищут украинца, который уже несколько дней блуждает в горах
мармаросы, google maps

Румынская спасательная служба SPJ Salvamont Maramures в воскресенье, 20 апреля, отправилась на поиски 40-летнего гражданина Украины, который подал сигнал бедствия в горах Мармаросы.

Источник: заявление спасателей, "Европейская правда"

Детали: По информации SPJ Salvamont Maramures, 40-летний украинец уже несколько дней находится в районе перевала Поп Иван Мармарошский с румынской стороны.

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"Украинец позвонил по номеру 112 с просьбой о помощи, утверждая, что не может ориентироваться на местности, не имеет запасов пищи и воды", – говорят спасатели.

Мужчине посоветовали остаться на месте, после чего на поиски отправилась первая группа быстрого реагирования SPJ Salvamont Maramures.

Это не первый случай, когда украинцы теряются в румынских горах.

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В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.

Румыниямобилизация
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