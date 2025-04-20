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У понеділок Україну прогріє до 26°, на півдні можливі дощі

Катерина ТищенкоНеділя, 20 квітня 2025, 19:23
У понеділок Україну прогріє до 26°, на півдні можливі дощі
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 21 квітня температура в Україні сягатиме 26°, опади очікуються лише на півдні.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; У Києві вночі 10-12°, вдень 24-26°.

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