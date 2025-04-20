В понедельник Украину прогреет до 26°, на юге возможны дожди

В понедельник 21 апреля температура в Украине будет достигать 26°, осадки ожидаются только на юге.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине переменная облачность. Без осадков, только днем на юге страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; В Киеве ночью 10-12°, днем 24-26°.