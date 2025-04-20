На Вінничині рейсовий автобус з'їхав у кювет: 7 постраждалих, серед них дитина
На Вінничині у неділю зранку рейсовий пасажирський автобус з'їхав у кювет, внаслідок чого травми дістали 7 людей, серед яких один іноземець і одна дитина.
Джерело: поліція Вінницької області
Дослівно: "Автопригода за участі рейсового пасажирського автобуса Scania сталась 20 квітня о 10.44 на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Горай та Привітне Муровано-Куриловецької громади…
За попередньою інформацією слідства, 64-річний водій автобуса, громадянин Молдови, допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.
Внаслідок аварії семеро пасажирів автобуса, серед яких восьмирічна дитина та 48-річний іноземець, отримали тілесні ушкодження, з них п’ятеро госпіталізовані до лікарні".
Деталі: Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик. Слідчі призначать ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).