На Вінничині рейсовий автобус з'їхав у кювет: 7 постраждалих, серед них дитина

На Вінничині у неділю зранку рейсовий пасажирський автобус з'їхав у кювет, внаслідок чого травми дістали 7 людей, серед яких один іноземець і одна дитина.

Джерело: поліція Вінницької області

Дослівно: "Автопригода за участі рейсового пасажирського автобуса Scania сталась 20 квітня о 10.44 на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Горай та Привітне Муровано-Куриловецької громади…

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За попередньою інформацією слідства, 64-річний водій автобуса, громадянин Молдови, допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії семеро пасажирів автобуса, серед яких восьмирічна дитина та 48-річний іноземець, отримали тілесні ушкодження, з них п’ятеро госпіталізовані до лікарні".

Деталі: Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик. Слідчі призначать ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

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За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).