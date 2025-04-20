В Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет: 7 пострадавших, среди них ребенок

В Винницкой области в воскресенье утром рейсовый пассажирский автобус съехал в кювет, в результате чего травмы получили 7 человек, среди которых один иностранец и один ребенок.

Источник: полиция Винницкой области

Дословно: "Автопроисшествие с участием рейсового пассажирского автобуса Scania произошло 20 апреля в 10.44 на автодороге сообщением Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, между селами Горай и Приветное Муровано-Куриловецкой общины...

Реклама:

По предварительной информации следствия, 64-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы, допустил съезд транспортного средства в кювет.

В результате аварии семь пассажиров автобуса, среди которых восьмилетний ребенок и 48-летний иностранец, получили телесные повреждения, из них пятеро госпитализированы в больницу".

Детали: Транспортное средство помещено на штрафплощадку. Следователи назначат ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

РЕКЛАМА:

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).