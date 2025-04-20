На Харківщині під час гасіння пожежі підірвалося авто лісгоспу: є постраждалі
Неділя, 20 квітня 2025, 23:21
На Харківщині на вибухонебезпечному предметі під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства, двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)".
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Деталі: Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 тривало горіння на площі 30 га.
На місці працювали 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.