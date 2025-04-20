На Харьковщине во время тушения пожара подорвалось авто лесхоза: есть пострадавшие
Воскресенье, 20 апреля 2025, 23:21
На Харьковщине на взрывоопасном предмете во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства, двое лесников получили острую реакцию на стресс.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)".
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Детали: Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжалось горение на площади 30 га.
На месте работали 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.