На Харьковщине во время тушения пожара подорвалось авто лесхоза: есть пострадавшие

На Харьковщине на взрывоопасном предмете во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства, двое лесников получили острую реакцию на стресс.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)".

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Детали: Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжалось горение на площади 30 га.

На месте работали 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.