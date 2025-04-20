Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

На Харьковщине во время тушения пожара подорвалось авто лесхоза: есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 апреля 2025, 23:21
На Харьковщине во время тушения пожара подорвалось авто лесхоза: есть пострадавшие
фото ГСЧС

На Харьковщине на взрывоопасном предмете во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства, двое лесников получили острую реакцию на стресс.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)".

Реклама:

Детали: Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжалось горение на площади 30 га.

На месте работали 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.

Харьковская областьГСЧСпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
фотоРоссияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 42 раненых
"Мирные переговоры" на уровне министров относительно Украины в Лондоне отмененили
Фото"Ответственные за террор и убийства" – в Польше на могиле воинов УПА появилась провокационная табличка
"Окончательное предложение" Трампа о мире требует от Украины принять российскую оккупацию – СМИ
ОбновленоРоссияне атаковали Одессу дронами: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие – ОВА
Все новости...
Харьковская область
РФ массово атакует Купянск КАБами - за сутки 10 бомб
Армия РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске: есть пострадавшая
Оккупанты атаковали Харьковскую область: 17 пострадавших, повреждены дома и авто 
Последние новости
13:18
РФ присудили возместить 913 миллиардов украинским гражданам и бизнесу
13:16
ВидеоЕгеря 68-й бригады уничтожили вражескую технику в двухэтапной операции с FPV-дроном и артиллерией
13:10
Кремль о "предложении" Путина заморозить линию фронта: Переговорам "нужна тишина"
13:05
карта Погода изменится: в Украину идут дожди и грозы
13:03
BYD планирует экспансию в Европе с новой стратегией
12:58
фотоВ результате российской атаки на Славянск пострадали два человека
12:50
фото"Генерал Черешня": украинские военные получат новый FPV с электродвигателем
12:37
Почему польские сыры вытесняют украинские с полок супермаркетов
12:24
фотоЯпонский флот представил корабельный рейлган для противодействия китайским гиперзвуковым ракетам
12:16
Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, или США выйдут из мирного соглашения
Все новости...
Реклама:
Реклама: