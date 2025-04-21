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У Харкові горіла 12-поверхівка

Ольга Глущенко Понеділок, 21 квітня 2025, 00:44
У Харкові горіла 12-поверхівка
фото: ДСНС

Увечері 20 квітня в Харкові сталася пожежа у 12-поверхівці, рятувальники врятували 15 людей, серед них 5 дітей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Увечері 20 квітня виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку".

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Деталі: Рятувальники зазначають, що горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 м. кв.

Надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку, серед них 5 дітей.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Дослівно: "До гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

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Причина займання встановлюється".

ХарківпожежаДСНС
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