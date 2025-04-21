У Харкові горіла 12-поверхівка

Увечері 20 квітня в Харкові сталася пожежа у 12-поверхівці, рятувальники врятували 15 людей, серед них 5 дітей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Увечері 20 квітня виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку".

Реклама:

Деталі: Рятувальники зазначають, що горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 м. кв.

Надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку, серед них 5 дітей.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Дослівно: "До гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

РЕКЛАМА:

Причина займання встановлюється".