У Харкові горіла 12-поверхівка
Понеділок, 21 квітня 2025, 00:44
Увечері 20 квітня в Харкові сталася пожежа у 12-поверхівці, рятувальники врятували 15 людей, серед них 5 дітей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Увечері 20 квітня виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку".
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Деталі: Рятувальники зазначають, що горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 м. кв.
Надзвичайники евакуювали 15 мешканців будинку, серед них 5 дітей.
Дослівно: "До гасіння залучено 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.
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Причина займання встановлюється".