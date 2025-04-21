В Харькове горела 12-этажка

Вечером 20 апреля в Харькове произошел пожар в 12-этажке, спасатели спасли 15 человек, среди них 5 детей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Вечером 20 апреля возник пожар в 12-этажном жилом доме".

Реклама:

Детали: Спасатели отмечают, что горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 м. кв.

Чрезвычайники эвакуировали 15 жителей дома, среди них 5 детей.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно: "К тушению привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники.

РЕКЛАМА:

Причина возгорания устанавливается".