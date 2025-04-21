В Харькове горела 12-этажка
Понедельник, 21 апреля 2025, 00:44
Вечером 20 апреля в Харькове произошел пожар в 12-этажке, спасатели спасли 15 человек, среди них 5 детей.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Вечером 20 апреля возник пожар в 12-этажном жилом доме".
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Детали: Спасатели отмечают, что горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 м. кв.
Чрезвычайники эвакуировали 15 жителей дома, среди них 5 детей.
Дословно: "К тушению привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники.
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Причина возгорания устанавливается".