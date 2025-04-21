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Британія має намір наростити виробництво вибухівки і 155-мм снарядів – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 21 квітня 2025, 04:10
Британія має намір наростити виробництво вибухівки і 155-мм снарядів – ЗМІ
фото: AFP via Getty Images

Британія має намір значно збільшити виробництво вибухівки, щоб відмовитися від залежності від США і Франції в питаннях боєприпасів, а також наростити виробництво 155-мм снарядів.

Джерело: The Times

Деталі: BAE Systems (британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується в оборонній та аерокосмічній галузях, а також в інформаційній безпеці – ред.) побудує заводи по всій Британії для виробництва вибухівки RDX (гексоген – бризантна вибухівка, що належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності – ред.), яка використовується в боєприпасах.

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Британська оборонна компанія також планує побудувати три нові виробничі майданчики, щоб підвищити "стійкість" на випадок, якщо один з них зазнає атаки.

Наразі підприємство імпортує вибухівку RDX зі США і Франції.

Крім того, до літа BAE збільшить темпи виробництва 155-мм артилерійських снарядів, стандартних боєприпасів, що використовуються в НАТО, в 16 разів порівняно з тим, що було два роки тому.

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Видання зазначає, що компанія є єдиною у Великій Британії, яка виробляє ці снаряди, значна частина яких була передана Україні для боротьби у війні проти Росії, залишаючи резерви занадто низькими з огляду на ризик бути непідготовленими до початку нової війни.

Британія сподівається, що незабаром вона зможе виробляти надлишок вибухових речовин RDX, що дозволить їй продавати їх іншим країнам, не порушуючи правила міжнародної торгівлі зброєю США, які забороняють продавати зброю з американськими компонентами небажаним країнам.

Стів Кардью, директор з розвитку бізнесу підрозділу морських і наземних оборонних рішень BAE Systems, сказав: "Весь виклик для нашої галузі полягає у збільшенні масштабів виробництва і створенні достатнього промислового потенціалу, щоб ефективно протистояти Росії та іншим ворожим країнам".

Нагадаємо: Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.

На початку грудня британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони. 

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.

Наприкінці грудня британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.

Велика Британіязброя
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