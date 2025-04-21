Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия намерена нарастить производство взрывчатки и 155-мм снарядов – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 04:10
Британия намерена нарастить производство взрывчатки и 155-мм снарядов – СМИ
фото: AFP via Getty Images

Британия намерена значительно увеличить производство взрывчатки, чтобы отказаться от зависимости от США и Франции в вопросах боеприпасов, а также нарастить производство 155-мм снарядов.

Источник: The Times

Детали: BAE Systems (британское транснациональное предприятие, специализирующееся в оборонной и аэрокосмической отраслях, а также в информационной безопасности – ред.) построит заводы по всей Британии для производства взрывчатки RDX (гексоген – бризантная взрывчатка, принадлежащая к группе взрывчатых веществ повышенной мощности – ред.

Реклама:

Британская оборонная компания также планирует построить три новые производственные площадки, чтобы повысить "устойчивость" на случай, если одна из них подвергнется атаке.

Сейчас предприятие импортирует взрывчатку RDX из США и Франции.

Кроме того, к лету BAE увеличит темпы производства 155-мм артиллерийских снарядов, стандартных боеприпасов, используемых в НАТО, в 16 раз по сравнению с тем, что было два года назад.

РЕКЛАМА:

Издание отмечает, что компания является единственной в Великобритании, которая производит эти снаряды, значительная часть которых была передана Украине для борьбы в войне против России, оставляя резервы слишком низкими, учитывая риск быть неподготовленными к началу новой войны.

Британия надеется, что вскоре она сможет производить избыток взрывчатых веществ RDX, что позволит ей продавать их другим странам, не нарушая правила международной торговли оружием США, которые запрещают продавать оружие с американскими компонентами нежелательным странам.

Стив Кардью, директор по развитию бизнеса подразделения морских и наземных оборонных решений BAE Systems, сказал: "Весь вызов для нашей отрасли заключается в увеличении масштабов производства и создании достаточного промышленного потенциала, чтобы эффективно противостоять России и другим враждебным странам".

Напомним: Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью мощных радиочастот.

В начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

В конце декабря британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Великобританияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать
Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
В команде Трампа появились разногласия по поводу снятия санкций с России
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Все новости...
Великобритания
Истребители Британии несколько раз перехватили самолеты РФ в воздушном пространстве НАТО
Чемпионат мира по снукеру 2025: украинцы, легенды и новые герои
Норрис против Пиастри, проблемы Red Bull и удивительный Расселл: превью Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Последние новости
12:20
СБУ разоблачила хорошо организованную схему выезда уклонистов за 150 тысяч гривен на Ровенщине
12:14
Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию
12:07
Кабмин установил потолок финансирования для АОЗ и ДОТ в 700 миллионов - Жумадилов
11:55
фото Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку
11:51
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
11:46
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
11:28
Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ
11:16
Забудьте о 220 вольтах: регулятор изменил нормы электрического напряжения
11:14
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
10:56
В Киевской области бабушка до смерти забила стулом новорожденного внука: ее будут судить
Все новости...
Реклама:
Реклама: