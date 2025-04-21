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Гегсет ділився секретними даними у ще одному чаті Signal, де були його дружина і брат – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 21 квітня 2025, 08:21
Гегсет ділився секретними даними у ще одному чаті Signal, де були його дружина і брат – ЗМІ
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото Getty images

Міністр оборони США Піт Гегсет ділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal – на цей раз у чат входили його дружина, брат, а також адвокат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, CNN

Деталі: За словами двох співрозмовників CNN, цей чат створили під час бурхливого процесу слухань щодо затвердження Гегсета на посаді для напрацювання стратегії і обговорення адміністративних питань. У ньому було понад 10 людей, і він ніяк не був пов’язаний з військовим плануванням.

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Однак, за даними джерел, Гегсет продовжував використовувати його для спілкування і після його призначення на посаду.

У цьому чаті глава Пентагону ділився подробицями атаки, схожими на ті, що були розкриті минулого місяця журналом The Atlantic після того, як його головного редактора Джеффрі Голдберга помилково включили до окремого чату в застосунку Signal.

За словами співрозмовника Reuters, в чаті обговорювали деталі розкладу авіаударів.

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Американський посадовець у Пентагоні поставив під сумнів, що Гегсет зможе зберегти посаду після останніх новин.

Водночас речник Пентагону Шон Парнелл заявив у мережі Х в неділю ввечері, що "в жодному чаті Signal не було жодної секретної інформації".

Він також додав, що ЗМІ "з ентузіазмом приймають скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті".

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі заявила, що "нещодавно звільнені "інформатори" продовжують спотворювати правду, щоб заспокоїти своє розхитане его і підірвати програму президента".

Передісторія:

  • Як відомо, у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації. Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.
  • Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.
  • Крім того, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

СШАсоцмережі
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