Хегсет делился секретными данными в еще одном чате Signal, где были его жена и брат – СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет делился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal – на этот раз в чат входили его жена, брат, а также адвокат.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, CNN
Детали: По словам двух собеседников CNN, этот чат создали во время бурного процесса слушаний по утверждению Хегсета в должности для наработки стратегии и обсуждения административных вопросов. В нем было более 10 человек, и он никак не был связан с военным планированием.
Однако, по данным источников, Хегсет продолжал использовать его для общения и после его назначения на должность.
В этом чате глава Пентагона делился подробностями атаки, похожими на те, что были раскрыты в прошлом месяце журналом The Atlantic после того, как его главного редактора Джеффри Голдберга ошибочно включили в отдельный чат в приложении Signal.
По словам собеседника Reuters, в чате обсуждали детали расписания авиаударов.
Американский чиновник в Пентагоне поставил под сомнение, что Хегсет сможет сохранить должность после последних новостей.
В то же время спикер Пентагона Шон Парнелл заявил в сети Х в воскресенье вечером, что "ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации".
Он также добавил, что СМИ "с энтузиазмом принимают жалобы недовольных бывших сотрудников как единственный источник для своей статьи".
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что "недавно уволенные "информаторы" продолжают искажать правду, чтобы успокоить свое расшатанное эго и подорвать программу президента".
Предыстория:
- Как известно, в Пентагоне состоялся ряд увольнений на фоне расследования утечек информации. В частности, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колине Кэрролле, старшего советника Хэгсета Дэне Колдуэлле, а также заместителе руководителя аппарата Пентагона Дарине Селнике.
- Также был уволен руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер. Однако для него готовят другую должность.
- Кроме того, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.