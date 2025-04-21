У Кам’янському чоловік вчинив стрілянину з автомата Калашникова

слідчі дії на місці стрілянини в Кам'янському. фото поліції

У Кам’янському поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який вчинив стрілянину з автомата.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, відео з соцмереж

Деталі: Подія сталася 20 квітня близько 14:30 на лівобережжі міста Кам’янське у дворі одного з багатоквартирних будинків.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік стріляє з предмета, схожого на автоматичну зброю. На місце події прибула слідчо-оперативна група та затримала порушника. Під час огляду у нього вилучили зброю – автомат Калашникова.

За попередніми ознаками, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. На щастя, внаслідок стрілянини люди не постраждали.

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Фігуранта затримали. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.