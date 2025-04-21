В Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова

следственные действия на месте стрельбы в Каменском. фото полиции

В Каменском полицейские задержали 44-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: Происшествие имело место 20 апреля около 14:30 на левобережье города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов.

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В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на автоматическое оружие. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя. При осмотре у него изъяли оружие - автомат Калашникова.

По предварительным признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в результате стрельбы люди не пострадали.

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Фигуранта задержали. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.