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У Пентагоні заперечують інформацію ЗМІ про розкриття Гегсетом секретних даних у Signal

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 12:04
У Пентагоні заперечують інформацію ЗМІ про розкриття Гегсетом секретних даних у Signal
фото: Getty Images

Після поширення в ЗМІ інформації про витік із Пентагону, в оборонному відомстві США заперечили, що їхній очільник Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal із родичами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Пентагона Шона Парнелла

Деталі: Парнелл назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.

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"Вони (ЗМІ. – ред.) спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", – зазначив речник Пентагону.

Парнелл стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".

"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", – додав він.

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Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Також було звільнено керівника апарату глави Пентагону Джо Каспера. Однак для нього готують іншу посаду.

США
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