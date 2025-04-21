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В Пентагоне отрицают информацию СМИ о раскрытии Хегсетом секретных данных в Signal

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 12:04
В Пентагоне отрицают информацию СМИ о раскрытии Хегсетом секретных данных в Signal
фото: Getty Images

После распространения в СМИ информации об утечке из Пентагона, в оборонном ведомстве США отрицают, что их глава Пит Хегсет раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате Signal с родственниками.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Пентагона Шона Парнелла

Детали: Парнелл назвал "вбросом" распространенную СМИ информацию о том, что Хегсет делился секретными данными об атаке на Йемен в другом чате Signal, где были его жена, брат и личный адвокат.

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"Они (СМИ. – ред.) опирались только на слова людей, уволенных на этой неделе, и, похоже, у них есть мотив саботировать действия министра и президента", – отметил спикер Пентагона.

Парнелл утверждает, что "ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы ни пытались изложить эту историю".

"Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Трампа", – добавил он.

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Стоит отметить, что в Пентагоне состоялся ряд увольнений на фоне расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы относительно военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

В частности, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колине Кэрролле, старшем советнике Хегсета Дэне Колдуэлле, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарине Селнике.

Также был уволен руководитель аппарата главы Пентагона Джо Каспер. Однако для него готовят другую должность.

США
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