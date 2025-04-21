В Україні прогнозують до +26°, подекуди пройдуть дощі та грози

Найближчими дням и в Україні очікується тепла погода, на заході та південному сході країни прогнозують короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "22-24 квітня у більшості західних областей та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози, на решті території країни без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 16-22°".

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Деталі: Зокрема, у вівторок дощі прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Донецькій та Луганській областях.

Погода 22 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

У середу дощі поширяться також на Волинську та Рівненську області.

Погода 23 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

А в четвер дощі очікують у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також у Криму.

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Погода 24 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

У Києві 22-24 квітня без опадів, вночі +10+12°, вдень до +25°, вітер південно-східний, 3-8 м/с.