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В Україні прогнозують до +26°, подекуди пройдуть дощі та грози

Ірина БалачукПонеділок, 21 квітня 2025, 12:48
В Україні прогнозують до +26°, подекуди пройдуть дощі та грози
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими дням и в Україні очікується тепла погода, на заході та південному сході країни прогнозують короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "22-24 квітня у більшості західних областей та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози, на решті території країни без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 16-22°".

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Деталі: Зокрема, у вівторок дощі прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Донецькій та Луганській областях. 

 
Погода 22 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У середу дощі поширяться також на Волинську та Рівненську області. 

 
Погода 23 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

А в четвер дощі очікують у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також у Криму. 

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Погода 24 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У Києві 22-24 квітня без опадів, вночі +10+12°, вдень до +25°, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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