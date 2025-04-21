В Украине прогнозируют до +26°, местами пройдут дожди и грозы

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, на западе и юго-востоке страны прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "22-24 апреля в большинстве западных областей и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны без осадков. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны 16-22°".

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Детали: В частности, во вторник дожди прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях.

Погода 22 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

В среду дожди распространятся также на Волынскую и Ровенскую области.

Погода 23 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

А в четверг дожди ожидают в Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

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Погода 24 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

В Киеве 22-24 апреля без осадков, ночью +10+12°, днем до +25°, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.