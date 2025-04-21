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На Одещині громадські діячі під виглядом військових ТЦК побили велосипедиста – поліція

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 квітня 2025, 13:50
На Одещині громадські діячі під виглядом військових ТЦК побили велосипедиста – поліція
фото: поліція одеської області

В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "Інцидент трапився на автодорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям".

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Деталі: Повідомляється, що також молодики, які, за даними поліції, не мають жодного відношення до служби в ТЦК та СП, заштовхали потерпілого в авто.

Потерпілий встиг повідомити про подію на спецію 102. Співробітники поліції встановили місцезнаходження заявника та з’ясували, що спільники є членами однієї з місцевих громадських організацій, яка не наділена владними повноваженнями для здійснення мобілізаційних заходів.

У фігурантів 22, 25 та 27 років вилучили автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства.

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Наразі правопорушникам повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому.

Відповідно до санкцій статей, фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці. Досудове розслідування триває.

Одеська областьТЦКполіція
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