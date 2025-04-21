На Одещині громадські діячі під виглядом військових ТЦК побили велосипедиста – поліція

В Одеській області біля міста Чорноморськ троє членів громадської організації, які видавали себе за військовослужбовців ТЦК та СП, побили 41-річного велосипедиста та заштовхали його в автомобіль, вимагаючи документи. Поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "Інцидент трапився на автодорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії супроводжували побиттям".

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Деталі: Повідомляється, що також молодики, які, за даними поліції, не мають жодного відношення до служби в ТЦК та СП, заштовхали потерпілого в авто.

Потерпілий встиг повідомити про подію на спецію 102. Співробітники поліції встановили місцезнаходження заявника та з’ясували, що спільники є членами однієї з місцевих громадських організацій, яка не наділена владними повноваженнями для здійснення мобілізаційних заходів.

У фігурантів 22, 25 та 27 років вилучили автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства.

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Наразі правопорушникам повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому.

Відповідно до санкцій статей, фігурантам загрожує до п’яти років в’язниці. Досудове розслідування триває.