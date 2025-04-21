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На Одесчине общественные деятели под видом военных ТЦК избили велосипедиста – полиция

Станислав ПогориловПонедельник, 21 апреля 2025, 13:50
На Одесчине общественные деятели под видом военных ТЦК избили велосипедиста – полиция
фото: полиция одесской области

В Одесской области возле города Черноморск трое членов общественной организации, которые выдавали себя за военнослужащих ТЦК и СП, избили 41-летнего велосипедиста и затолкали его в автомобиль, требуя документы. Полицейские сообщили злоумышленникам о подозрении.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "Инцидент произошел на автодороге вблизи города Черноморск. Трое молодых людей в военной форме перекрыли своей машиной путь велосипедисту, представились работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и начали требовать у 41-летнего мужчины документы. Свои действия сопровождали избиением".

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Детали: Сообщается, что также молодые люди, которые, по данным полиции, не имеют никакого отношения к службе в ТЦК и СП, затолкали потерпевшего в авто.

Пострадавший успел сообщить о происшествии на специю 102. Сотрудники полиции установили местонахождение заявителя и выяснили, что сообщники являются членами одной из местных общественных организаций, которая не наделена властными полномочиями для осуществления мобилизационных мероприятий.

У фигурантов 22, 25 и 27 лет изъяли автомобиль, в котором они удерживали потерпевшего, удостоверение членства в общественной организации и другие вещественные доказательства, представляющие интерес для следствия.

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Сейчас правонарушителям сообщено о подозрении в самовольном присвоении властных полномочий, соединенном с совершением любых общественно опасных деяний, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему.

В соответствии с санкциями статей, фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Одесская областьТЦКполиция
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