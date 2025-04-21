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Бабуся поранила 5-річну онуку з пневматичної гвинтівки: розслідує поліція

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 квітня 2025, 14:36
Бабуся поранила 5-річну онуку з пневматичної гвинтівки: розслідує поліція
пневматична гвинтівка. ілюстративне фото поліції

Ізмаїльські поліцейські встановлюють обставини травмування дитини на Одещині.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: Напередодні, 20 квітня вдень медики повідомили поліцейським про госпіталізацію до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні дівчинки з пораненням нижньої щелепи та шиї.

Встановлюючи обставини події, правоохоронці попередньо з’ясували, що 50-річна жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, і випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онучку, яка знаходилась поруч.

Відомості за фактом травмування дитини слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за це правопорушення – до двох років позбавлення волі.

В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події.

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Одеська областьполіція
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