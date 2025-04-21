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Бабушка ранила 5-летнюю внучку из пневматической винтовки: расследует полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 14:36
Бабушка ранила 5-летнюю внучку из пневматической винтовки: расследует полиция
пневматическая винтовка. иллюстративное фото полиции

Измаильские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Одесской области.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Накануне, 20 апреля днем медики сообщили полицейским о госпитализации в Одесскую областную детскую клиническую больницу девочки с ранением нижней челюсти и шеи.

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Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители предварительно выяснили, что 50-летняя жительница одного из населенных пунктов Измаильского района решила перепрятать дома от внуков пневматическую винтовку их отца, и случайно выстрелила, попав в 5-летнюю внучку, которая находилась рядом.

Сведения по факту травмирования ребенка следователи Измаильского районного отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание за это правонарушение - до двух лет лишения свободы.

В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Одесская областьполиция
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