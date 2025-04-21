ЄС і Україна ведуть переговори щодо покращення умов торгівлі після 5 червня

Український уряд спільно з Єврокомісією веде переговори про продовження або оновлення пільгового режиму торгівлі з ЄС, щоб уникнути повернення до режиму, який діяв до 2022 року, що може скоротити український експорт до ЄС на $1,5 мільярда.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Якщо до 5 червня не буде ухвалене нове рішення ЄС, "за замовченням" відновиться дія положень Угоди про асоціацію – а це, за оцінками експертів, загрожує суттєвим скороченням українського експорту до Євросоюзу.

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Втрати для української економіки у такому випадку оцінюються у $1,5 млрд або майже 4% від загального обсягу експорту, згідно з дослідженням Вероніки Мовчан (Інститут економічних досліджень) та Рікардо Джуччі (Berlin Economics).

Проте, Єврокомісія твердо підтримує збереження і покращення торговельного режиму.

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що нові параметри торгівлі між Україною та ЄС будуть кращими, ніж ті, що діяли до 2022 року.

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Як зазначається, досягти цього планують шляхом перегляду чинного режиму вільної торгівлі – відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію.

Українська сторона наголошує: формат майбутньої домовленості – не принциповий. Головне – зберегти й посилити доступ українських товарів до європейського ринку.

"Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 – для нас принциповий результат, а не "шашечки", – заявили в уряді.

Нагадаємо:

13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2025 року перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та Кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям". Стаття вийшла в рамках спецпроєкту "Торгові війни", який виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".