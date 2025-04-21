Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

ЄС і Україна ведуть переговори щодо покращення умов торгівлі після 5 червня

Уляна Кричковська, Юрій ПанченкоПонеділок, 21 квітня 2025, 15:39
ЄС і Україна ведуть переговори щодо покращення умов торгівлі після 5 червня
Ілюстративне фото: Getty Images

Український уряд спільно з Єврокомісією веде переговори про продовження або оновлення пільгового режиму торгівлі з ЄС, щоб уникнути повернення до режиму, який діяв до 2022 року, що може скоротити український експорт до ЄС на $1,5 мільярда.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Якщо до 5 червня не буде ухвалене нове рішення ЄС, "за замовченням" відновиться дія положень Угоди про асоціацію – а це, за оцінками експертів, загрожує суттєвим скороченням українського експорту до Євросоюзу.

Реклама:

Втрати для української економіки у такому випадку оцінюються у $1,5 млрд або майже 4% від загального обсягу експорту, згідно з дослідженням Вероніки Мовчан (Інститут економічних досліджень) та Рікардо Джуччі (Berlin Economics).

Проте, Єврокомісія твердо підтримує збереження і покращення торговельного режиму. 

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що нові параметри торгівлі між Україною та ЄС будуть кращими, ніж ті, що діяли до 2022 року.

РЕКЛАМА:

Як зазначається, досягти цього планують шляхом перегляду чинного режиму вільної торгівлі – відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію. 

Українська сторона наголошує: формат майбутньої домовленості – не принциповий. Головне – зберегти й посилити доступ українських товарів до європейського ринку.

"Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 – для нас принциповий результат, а не "шашечки", – заявили в уряді.

Нагадаємо:

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям". Стаття  вийшла в рамках спецпроєкту "Торгові війни", який виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

ЄСУкраїнаторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Усі новини...
ЄС
ЄС хоче бачити докази того, що Росія припинила агресію в Україні
Уряд Орбана закликав угорців голосувати проти України в ЄС
ЗМІ: Росія хоче від США зняття авіасанкцій, ЄС зриває ці спроби
Останні новини
13:03
BYD планує експансію в Європі з новою стратегією
12:50
фото"Генерал Черешня": українські військові отримають новий FPV з електродвигуном
12:37
Чому польські сири витісняють українські з полиць супермаркетів
12:24
фотоЯпонський флот представив корабельний рейлґан для протидії китайським гіперзвуковим ракетам
12:16
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
12:10
Може звузити використання української: омбудсмен розкритикував законопроєкт про профосвіту
12:05
фотоЗняття з військового обліку та липові діагнози за $50 тис.: у Києві затримали організатора схеми
12:00
Reuters: ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ
11:56
До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах
11:50
В Україні продовжує зростати енергоспоживання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: