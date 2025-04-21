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ЕС и Украина ведут переговоры по улучшению условий торговли после 5 июня

Уляна Кричковская, Юрий ПанченкоПонедельник, 21 апреля 2025, 15:39
ЕС и Украина ведут переговоры по улучшению условий торговли после 5 июня
Иллюстративное фото: Getty Images

Украинское правительство совместно с Еврокомиссией ведет переговоры о продлении или обновлении льготного режима торговли с ЕС, чтобы избежать возвращения к режиму, который действовал до 2022 года, что может сократить украинский экспорт в ЕС на $1,5 миллиарда.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Если до 5 июня не будет принято новое решение ЕС, "по умолчанию" возобновится действие положений Соглашения об ассоциации – а это, по оценкам экспертов, грозит существенным сокращением украинского экспорта в Евросоюз.

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Потери для украинской экономики в таком случае оцениваются в $1,5 млрд или почти 4% от общего объема экспорта, согласно исследованию Вероники Мовчан (Институт экономических исследований) и Рикардо Джуччи (Berlin Economics).

Однако, Еврокомиссия твердо поддерживает сохранение и улучшение торгового режима.

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 9 апреля заверила, что новые параметры торговли между Украиной и ЕС будут лучше, чем те, что действовали до 2022 года.

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Как отмечается, достичь этого планируют путем пересмотра действующего режима свободной торговли – в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации.

Украинская сторона подчеркивает: формат будущей договоренности – не принципиален. Главное – сохранить и усилить доступ украинских товаров к европейскому рынку.

"Для нас не имеет особого значения, под каким переплетом будет прописан будущий торговый режим между Украиной и ЕС. Будут ли это автономные преференции, как было до сих пор, или режим свободной торговли, расширенный в соответствии со ст. 29 – для нас принципиальный результат, а не "шашечки", – заявили в правительстве.

Напомним:

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".  Статья вышла в рамках спецпроекта "Торговые войны", который реалмзуется при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

ЕСУкраинаторговля
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