СБУ: Серед агітаторів Кремля затримали однопартійця екснардепа Мураєва
Служба безпеки України повідомила про затримання п’ятьох проросійських інтернет-агітаторів, серед яких – колишній функціонер забороненої партії екснардепа Євгена Мураєва.
Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно спецслужба: "Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.
За матеріалами справи, цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна.
Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тисяч користувачів".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про фігуранта з Київщини на ім’я Олександр Рудич.
Крім того серед затриманих СБУ – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами, ворожа агітаторка в столиці, мешканка селища Богородчани на Прикарпатті, яка в "Одноклассниках" героїзувала росіян та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України та водій торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.
Вказано, що ініційовані Службою безпеки України судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).