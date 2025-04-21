СБУ: Среди агитаторов Кремля задержан однопартиец экс-нардепа Мураева

Служба безопасности Украины сообщила о задержании пятерых пророссийских интернет-агитаторов, среди которых - бывший функционер запрещенной партии экс-нардепа Евгения Мураева.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Среди задержанных - 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева.

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фото, предоставленное уп источником

По материалам дела, этот фигурант администрировал одну из групп, которая популяризировала партию в Фейсбуке. Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина.

Общая аудитория вражеского интернет-ресурса составляла 27 тысяч пользователей".

Детали: По данным источника УП, речь идет о фигуранте из Киевской области по имени Александр Рудич.

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Кроме того, среди задержанных СБУ - сотрудник одного из заводов на Киевщине, который популяризировал оккупантов во время общения с коллегами, вражеская агитаторка в столице, жительница поселка Богородчаны на Прикарпатье, которая в "Одноклассниках" героизировала россиян и оправдывала временную оккупацию восточных регионов Украины и водитель торговой компании, который во время рабочих поездок с коллегами начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления Кремля.

Указано, что инициированные Службой безопасности Украины судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности злоумышленников.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).