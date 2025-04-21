Путін визнав удар по цивільному об'єкту в Сумах, але знайшов цинічне "виправдання"

Лідер Кремля Володимир Путін за тиждень після атаки російської балістики по центру міста Суми, що спричинила великі жертви серед мирного населення, заявив, що "удари по цивільних об'єктах завдаються, якщо вони використовуються київськими військовими".

Джерело: Путін, якого цитує ТАСС

Деталі: Правитель РФ повторив "виправдувальний" меседж російської пропаганди, що в конгрес-центрі Сумського державного університету, мовляв, відбувалося нагородження "тих, хто скоїв злочини в Курській області".

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"Це ті люди, яких Росія вважає злочинцями, які повинні були отримати заслужену відплату за скоєне", - заявив автор горезвісної фрази "мочити терористів у сортирі".

"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури, з цим треба розібратися", - додав він.

Пряма мова: "ЗСУ в ресторанах проводять сходки, збори, наради, щось відзначають, горілку п'ють. Це цивільний об'єкт? Цивільний. Але мета яка? Військова. Із цим потрібно розібратися. Це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку, в результаті діалогу. Ми цього не виключаємо. Тож ми це все проаналізуємо і будемо ухвалювати відповідні рішення".

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