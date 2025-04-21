Путін визнав удар по цивільному об'єкту в Сумах, але знайшов цинічне "виправдання"
Лідер Кремля Володимир Путін за тиждень після атаки російської балістики по центру міста Суми, що спричинила великі жертви серед мирного населення, заявив, що "удари по цивільних об'єктах завдаються, якщо вони використовуються київськими військовими".
Джерело: Путін, якого цитує ТАСС
Деталі: Правитель РФ повторив "виправдувальний" меседж російської пропаганди, що в конгрес-центрі Сумського державного університету, мовляв, відбувалося нагородження "тих, хто скоїв злочини в Курській області".
"Це ті люди, яких Росія вважає злочинцями, які повинні були отримати заслужену відплату за скоєне", - заявив автор горезвісної фрази "мочити терористів у сортирі".
"Що стосується пропозиції не бити по об'єктах цивільної інфраструктури, з цим треба розібратися", - додав він.
Пряма мова: "ЗСУ в ресторанах проводять сходки, збори, наради, щось відзначають, горілку п'ють. Це цивільний об'єкт? Цивільний. Але мета яка? Військова. Із цим потрібно розібратися. Це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку, в результаті діалогу. Ми цього не виключаємо. Тож ми це все проаналізуємо і будемо ухвалювати відповідні рішення".
Передісторія:
- 13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилини по центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за секунду. Під час ранкових російських атак по Сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
- Новинна служба ВВС зазначила, що відеозаписи удару свідчать про штатну роботу російської ракети, що вказує на високу ймовірність навмисного ураження густонаселеного району.
- Друга балістична ракета, випущена росіянами по Сумах, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів.
- За останніми даними, внаслідок російської атаки на Суми 13 квітня, загинули 35 людей, постраждало від удару 129 осіб, серед яких 17 дітей.
- Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що російська атака на цивільні цілі в Сумах 13 квітня переходить межу прийнятного.