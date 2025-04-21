Путин признал удар по гражданскому объекту в Сумах, но нашел циничное "оправдание"
Лидер Кремля Владимир Путин через неделю после атаки российской баллистики по центру города Сумы, повлекшей большие жертвы среди мирного населения заявил, что "удары по гражданским объектам наносятся, если они используются киевскими военными".
Источник: Путин, которого цитирует ТАСС
Детали: Правитель РФ повторил "оправдательный" месседж российской пропаганды, что в конгресс-центр Сумского государственного университета, мол, проходило награждение "тех, кто совершил преступления в Курской области".
"Это те люди, которых Россия считает преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное", – заявил автор пресловутой фразы "мочить террористов в сортире".
"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться", – добавил он.
Прямая речь: "ВСУ в ресторанах проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют. Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения".
Предыстория:
- 13 апреля россияне нанесли два удара с интервалом в 2 минуты по центру Сум, предварительно, ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты - более 2 километров в секунду. Во время утренних российских атак по Сумах именно повторный удар баллистической ракетой вызвал большое количество погибших и раненых.
- Новостная служба ВВС отметила, что видеозаписи удара свидетельствуют о штатной работе российской ракеты, что указывает на высокую вероятность умышленного поражения густонаселенного района.
- Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумах, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города. По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов.
- По последним данным, в результате российской атаки на Сумы 13 апреля, погибли 35 человек, пострадало от удара 129 человек, среди которых 17 детей.
- Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что российская атака на гражданские цели в Сумах 13 апреля переходит грань приемлемого.