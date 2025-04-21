У США за наказом Трампа приспустили прапори через смерть Папи Франциска

У Сполучених Штатах за наказом президента Дональда Трампа приспустили прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN

Деталі: Наказ поширюється на "всі державні будівлі і території, на всіх військових постах і військово-морських станціях, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в окрузі Колумбія і по всій території Сполучених Штатів і їх територій і володінь до заходу сонця в день поховання".

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Наказ Трампа також стосується "посольств, представництв, консульських установ та інших об'єктів Сполучених Штатів за кордоном, в тому числі всіх військових об'єктів, а також військово-морських суден і станцій".

У понеділок вранці американський прапор на даху Білого дому, на галявині якого відбувається традиційний великодній захід, був приспущений.

Іспанія оголосила триденну жалобу для вшанування Папи Франциска після його смерті у віці 88 років.

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Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані.

За даними італійських ЗМІ, причиною смерті міг стати інсульт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через смерть Франциска сумують мільйони вірян у всьому світі.