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В США по приказу Трампа приспустили флаги из-за смерти Папы Франциска

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 21 апреля 2025, 18:31
В США по приказу Трампа приспустили флаги из-за смерти Папы Франциска
фото: Getty Images

В Соединенных Штатах по приказу президента Дональда Трампа приспустили флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN

Детали: Приказ распространяется на "все государственные здания и территории, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории Соединенных Штатов и их территорий и владений до захода солнца в день погребения".

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Приказ Трампа также касается "посольств, представительств, консульских учреждений и других объектов Соединенных Штатов за рубежом, в том числе всех военных объектов, а также военно-морских судов и станций".

В понедельник утром американский флаг на крыше Белого дома, на лужайке которого проходит традиционное пасхальное мероприятие, был приспущен.

Испания объявила трехдневный траур для чествования Папы Франциска после его смерти в возрасте 88 лет.

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Папа Франциск умер утром в понедельник, 21 апреля в своей резиденции в Доме Святой Марты в Ватикане.

По данным итальянских СМИ, причиной смерти мог стать инсульт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за смерти Франциска скорбят миллионы верующих во всем мире.

СШАПапа РимскийТрамп
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