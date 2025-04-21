Троє людей загинули через зіткнення вантажівки і легковика на Львівщині
Понеділок, 21 квітня 2025, 20:44
Дорожньо-транспортна пригода, яка сталася 21 квітня у Львівській області, забрала життя трьох чоловіків.
Джерело: поліція області в соцмережах
Деталі: ДТП сталася в понеділок, близько 11:20, на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу села Шопки Львівського району.
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Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN.
Від отриманих внаслідок ДТП травм загинули на місці 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років.